Тренер Крылова опровергла мнение, что французы Пападакис и Сизерон испугались российских танцоров

Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» высказалась по поводу решения французского дуэта Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустить ЧМ-2021 и ЧЕ-2022.

«Никто ни от кого не убегает, если вы об этом. Французы уже столько раз побеждали на чемпионатах мира и Европы, что пропуск одного-двух турниров ничего для них не изменит. Зачем им рисковать и лететь в Таллин? Сейчас ковид, и неизвестно, что будет с тестами. Закроют на десять дней, и пропустишь всю подготовку к Олимпиаде. Никаких подковерных игр и особой хитрости в решении не приезжать на ЧЕ не было», — считает Крылова.

Отметим, что в отсутствие Пападакис и Сизерона на ЧМ-2021 в Стокгольме и ЧЕ-2022 в Таллине побеждал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Синицина/Кацалапов также обыграли Пападакис/Сизерона на ЧЕ-2020 в Граце.

Полностью интервью Анжелики Крыловой читайте на сайте «СЭ»