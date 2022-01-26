Тренер Крылова, которая прожила 20 лет в США, сравнила менталитет российских и зарубежных спортсменов

Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» сравнила подходы к работе российских спортсменов и тренеров с иностранными.

«Что мне больше всего нравится в канадцах — они выступают в удовольствие. Радуются тому, что делают, и своей энергией радуют зрителей. Они умеют в нужный момент отключаться и получать удовольствие от самого процесса катания. Наши бывают зажатые, потому что тренеры их иногда поддавливают. Это другая система подготовки, другая философия работы. Я же в поисках золотой середины. Излишне давить не буду, но с нашими мягко нельзя. Они этого не понимают, и кнут обязательно нужен. Они даже сами просят с ними пожестче», — сказала Крылова.

Отметим, что до 2018 года Анжелика работала в США.

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