«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса». Плющенко рассказал, почему оказался в больнице

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал в Instagram, почему оказался в больнице.

«Никто не знает, что с тобой может произойти. Вроде бы здоров-здоров, бац-бац — и не здоров. Берегите себя, следите за здоровьем.

Слава богу, что у меня все в порядке. Нашей медицине спасибо огромное, все большие молодцы. Берегите себя», — сказал Плющенко на видео.

В комментариях к посту в Instagram Плющенко рассказал некоторые подробности.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье!

Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать», — добавил Плющенко.