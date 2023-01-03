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Сегодня, 17:49

Тренер Фроловой сообщил, что фигуристка не планирует завершать карьеру из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Давыдов, тренер Анны Фроловой, сообщил, что фигуристка намерена продолжать карьеру, несмотря на боли, связанные с последствиями травмы.

«В Красноярск мы ехали не за результатом, а чтобы встать на ноги после долгого пропуска, после болезни. Она откатала две программы и, самое главное, без падений, прогресс есть. Конечно, ей было тяжело после такого перерыва, да и нога беспокоит ее до сих пор, но она борется, это самое главное. Она нацелена кататься дальше, главное, чтобы здоровье не подводило», — приводит слова Давыдова ТАСС.

Фролова больше года не соревновалась из-за травмы ноги. В нынешнем сезоне фигуристка выступила на двух этапах Гран-при России, став шестой в Перми и четвертой в Самаре. На национальном чемпионате в Красноярске Фролова заняла 12-е место.

17-летняя спортсменка является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16737581
Фигурное катание
Анна Фролова
Сергей Давыдов
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