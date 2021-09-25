Траньков заявил, что фигуристы Тарасова и Морозов находятся «на финишной прямой»
Тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков в интервью «CЭ» оценил изменения в паре после перехода в группу Этери Тутберидзе.
— Татьяна Тарасова говорила, что глобальных изменений она после перехода пары к Этери Тутберидзе она не увидела. Предполагаю, и цели такой не было, но ментальные изменения есть?
— Мы работаем все, стараемся, чтобы ребята показали максимально свои хорошие качества. Но во-первых, какие изменения хотят увидеть люди за лето? Во-вторых, куда меняться спортсменам, которые находятся на финишной прямой?
— Ого. То есть после Пекина завершение карьеры?
— Решение будет приниматься ребятами, но когда тебе под 30 лет, это уже серьезный возраст, даже для парного катания. Так что тут можно только улучшаться, вот и все.
Возраст Тарасовой — 26 лет, Морозова — 28 лет. Они двукратные чемпионы Европы, но ни разу не выигрывали чемпионат мира или Олимпийские игры.
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