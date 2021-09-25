Фигуристка Сотскова опубликовала фото топлес с цветами

Двукратный призер чемпионата России Мария Сотскова выложила новую фотографию в Instagram. Фигуристка опубликовала снимок топлес, но грудь прикрыла букетом роз.

21-летняя фигуристка — серебряный призер финала «Гран-при» (2017), серебряный призер этапов «Гран-при» Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер», серебряный (2018) и бронзовый призер чемпионата России (2017).

3 марта 2021 года было объявлено, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.