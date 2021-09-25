Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Траньков раскритиковал своих подопечных Тарасову и Морозова: «Вполноженьки было»

10:09
Теги:

Тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков в интервью «CЭ» прокомментировал выступления на Кубке России в Сызрани Елизаветы Туктамышевой и своих подопечных.

Максим Траньков.«Спортсмен разговаривать не обязан». Траньков — о молчании Коляды, снятии Трусовой и финишной прямой Тарасовой/Морозова

— Форма Лизы? Еще очень рано делать выводы. После первых международных стартов можно уже будет говорить о форме. Сейчас все в стадии ее набора. Прошлый сезон оказался тяжелым, ковидным. В этом не сильно легче. Все только входят в сезон. И кто к чему придет, будет видно ближе к Новому году. Главное сейчас — результат. Турнир выигран? А победителей не судят.

— Но все-таки это победа над Вероникой Яметовой и Станиславой Молчановой, при всем к ним уважении.

— Это неважно. Всех соперников нужно уважать, и я всегда своим спортсменам это говорю. Сколько угодно можно рассуждать, давайте вполноги покатаемся, но вот вчера, например, я был недоволен Евгенией и Владимиром и сказал ребятам, что нельзя кататься так даже на этих соревнованиях. Вполноженьки было.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Дацик в первом раунде победил Рендайна на Top Dog
Рэнди Рэндай — Вячеслав Дацик: смотреть прямую трансляцию боя
Первую гонку «Формулы-2» в Сочи перенесли из-за дождя
Карп жалеет об уходе из «Уфы»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд