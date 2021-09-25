Траньков раскритиковал своих подопечных Тарасову и Морозова: «Вполноженьки было»
Тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков в интервью «CЭ» прокомментировал выступления на Кубке России в Сызрани Елизаветы Туктамышевой и своих подопечных.
— Форма Лизы? Еще очень рано делать выводы. После первых международных стартов можно уже будет говорить о форме. Сейчас все в стадии ее набора. Прошлый сезон оказался тяжелым, ковидным. В этом не сильно легче. Все только входят в сезон. И кто к чему придет, будет видно ближе к Новому году. Главное сейчас — результат. Турнир выигран? А победителей не судят.
— Но все-таки это победа над Вероникой Яметовой и Станиславой Молчановой, при всем к ним уважении.
— Это неважно. Всех соперников нужно уважать, и я всегда своим спортсменам это говорю. Сколько угодно можно рассуждать, давайте вполноги покатаемся, но вот вчера, например, я был недоволен Евгенией и Владимиром и сказал ребятам, что нельзя кататься так даже на этих соревнованиях. Вполноженьки было.
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