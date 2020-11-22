Траньков ответил Козловскому: «Его поведение не импонирует с первого дня, но не мне судить»

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в интервью «СЭ» прокомментировал возглас фигуриста Дмитрия Козловского после проката в паре с Александрой Бойковой на Гран-при России.

Российский парник после победного выступления крикнул: «Это наше место. В очередь!», правда, позже сказал, что обратился таким образом к себе.

— Это было крикнуто чуть ли не глядя мне в глаза, так что я это все, к сожалению, хорошо слышал. Потому что сидел рядом с местом, где проходила концовка проката. Это модель поведения Димы, он чемпион, не мне его судить. Нравится ли мне это поведение? Оно мне не очень импонирует с первого дня. Хотя я тоже был эмоционален в моменты триумфов, но у нас с Таней это было по-другому, мы просто радовались вместе. Но мне тоже часто говорили, вот, Траньков прыгает, руками машет.

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Это новое поколение, чемпионское. И я не могу его судить, чтобы не прослыть, простите, старым пердуном, который говорит: «Ох, как это неправильно!». Если это у нас такое новое явление, то пусть. Появились же фанаты, теперь вот трэшток. А ветеранам остается разводить руками и говорить, что мы уважали соперников, не было бы крутых конкурентов — не было бы нас. Да, действительно мы более уважительно относились к соперникам. Но еще раз повторюсь, почему нет? Новое время, дальше действовать будут они. Поэтому пусть ведут себя, как они считают нужным. Кому-то это понравится, кому-то нет.

— В очереди готовы постоять? Хоть Дмитрий потом и сказал, что это он себе, думаю, в очередь пригласили и вас с Тарасовой и Морозовым.

— Я свою очередь уже давно отстоял. Мое дело приходить теперь на тренировки и делать все, чтобы Тарасова и Морозов вернулись на былой уровень. Если это получится — то и без очереди можно будет спокойно залезть, так с любой очередью можно сделать. Эта очередь точно не электронная, а живая. (Дмитрий Кузнецов)