Траньков отреагировал на то, что ИСУ может убрать сальто из списка запрещенных элементов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) может убрать сальто из списка запрещенных элементов.

«Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошел в тройку. Просто раньше оно было запрещено», — цитирует Таранькова RT.