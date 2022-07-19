Траньков о Ханю: «Не скоро появится кто-то подобный»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

«Для меня это не было неожиданностью, потому что еще за неделю было объявлено о его пресс-конференции. Было понятно, о чем пойдет речь. Всегда кто-то уходит: великие, сильные, одаренные. Всегда всему есть свое время. К этому надо просто философски относиться и двигаться дальше.

Я очень счастлив, что я живу с ним в одно время, катался в одно время с Юдзуру и видел это своими глазами. Потому что он действительно был неординарным спортсменом, отличающимся от других. Я счастлив, что это видел. Но чемпионы приходят и уходят. Будем ждать кого-то следующего, но не скоро появится кто-то подобный», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

19 июля на специальной пресс-конференции Ханю объявил, что завершает спортивную карьеру и переходит из любителей в профессионалы.

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.