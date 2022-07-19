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Сегодня, 13:41

Медведева и Щербакова назвали легендой завершившего карьеру Ханю

Читать «СЭ» в
Соцсети Евгении Медведевой.
Соцсети Анны Щербаковой.
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Российские фигуристки Евгения Медведева и Анна Щербакова посвятили посты в социальных сетях Юдзуру Ханю, который 19 июля объявил о завершении карьеры.

«Поздравляю легенду с завершением карьеры», — написала Медведева.

«Легенда», — подписала общее фото Щербакова.

Соцсети Анны Щербаковой.
Соцсети Анны Щербаковой.

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Также он первым в истории предпринял попытку исполнить аксель в четыре с половиной оборота на официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Юдзуру Ханю
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