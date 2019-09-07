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Траньков исполнил поддержку с дочерью Анжеликой. Видео

13:56
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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков исполнил поддержку вместе с дочкой. Роликом поделилась его супруга, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар в своем Instagram.

Двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар поженились в августе 2015 года. Напомним, спортсмены как пара вышли на лед в 2010 году. В феврале 2017 у супругов родилась дочь Анжелика.

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