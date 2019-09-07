Траньков исполнил поддержку с дочерью Анжеликой. Видео

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков исполнил поддержку вместе с дочкой. Роликом поделилась его супруга, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар в своем Instagram.

Двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар поженились в августе 2015 года. Напомним, спортсмены как пара вышли на лед в 2010 году. В феврале 2017 у супругов родилась дочь Анжелика.