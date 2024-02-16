Фигуристка Шевченко: «Наконец-то пришло ощущение, что на соревнованиях чувствуешь себя уверенно»

Фигуристка София Шевченко оценила выступление в первый день Спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

— Сегодня мы довольны прокатом. Наконец-то пришло ощущение — по крайне мере у меня — после достаточно большого соревновательного перерыва в год, что на соревнованиях чувствуешь себя уверенно, находишься в моменте и осознанно едешь программу. Это, конечно, здорово.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов набрали 76,20 балла по итогам ритм-танца. После первого соревновательного дня в танцах на льду лидируют Александра Степанова и Иван Букин, которые получили 90,06 балла.

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