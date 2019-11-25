Теплая поддержка для Косторной от одноклассников

Учителя и одноклассники российской фигуристки Алены Косторной записали видео в поддержку спортсменки по ходу ее выступления на японском этапе серии «Гран-при». 16-летняя фигуристка стала победительницей соревнований, установив мировой рекорд по баллам в короткой программе.

Ранее Косторная, проводящая первый сезон на взрослом уровне, выиграла и этап серии во Франции и теперь выступит в Финале «Гран-при», который пройдет с 5 по 8 декабря в Турире.