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«Тебе нужна только Медведева, предатель Ханю!» Орсера призвали к ответу после радостного фото в Instagram

14:10
Брайан Орсер. Фото Ксения Нуртдинова
Брайан Орсер. Фото Ксения Нуртдинова
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Японские фанаты фигурного катания решили выяснить у канадского тренера Брайана Орсера, почему того не было вчера на мужской короткой программе финала «Гран-при» в Турине. Напомним, Орсер тренирует Юдзуру Ханю, но тот после неудачного проката сидел в комнате kiss-and-cry в непривычном одиночестве.

Японец получил лишь 97 баллов из-за того, что едва не упал на каскаде, и проиграл Нэйтану Чену 13 баллов. Шансов на победу теперь немного. Сам Ханю сказал журналистам, что Орсер «занят на других соревнованиях», а в Турин должен был приехать другой тренер Крикетного клуба Торонто Гислен Бриан, «но у него возникли проблемы».

Так или иначе, но сегодня Орсер выложил фотографию улыбающегося себя с экс-россиянкой Екатериной Кураковой, которой пожелал успешного выступления на чемпионате Польши. Это вызвало гнев японской публики:

— Почему ты оставил Юдзуру одного? Ему было вчера тяжело, ты должен был поддержать!

— Ты худший тренер мира, ты предал своего лучшего ученика!

— Ты заинтересован только в Медведевой, ты предал Юдзуру!

Справедливости ради, большая часть комментаторов все-таки поддерживает Орсера и призывает хейтеров помолчать. И все же — ответа пока никто от канадца так и не получил. Добавим, что не так давно Ханю заявил, что «не прочь когда-нибудь поработать с российским тренером». (Дмитрий Кузнецов)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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