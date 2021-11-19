Татьяна Тотьмянина поздравила Евгению Медведеву с днем рождения
13:12
Бывшая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина поздравила с днем рождения Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, девушке исполняется 22 года.
«С днем рождения, Евгения Медведева. Пусть исполняются все мечты! Другой фоточки у нас с тобой нет», — написала Тотьмянина в сторис в Instagram.
Сторис Татьяны Тотьмяниной. Фото Instagram
После Олимпиады 2018 года Медведева покинула группу Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого она переехала в Канаду и тренировалась со специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе, однако с тех пор так и не выступала на соревнованиях.
На данный момент Медведева является участником шоу «Ледниковый период».
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