Зуева оценила перспективы экс-чемпиона в одиночном катании Такахаси в танцах на льду

Хореограф и тренер Марина Зуева поделилась мнением о перспективах в танцах на льду бывшего одиночника Дайсуке Такахаси.

«Он просто очень хорошо понимает важность танцевальных шагов. Поэтому учится новым для себя вещам с очень большим рвением. Я бы даже сказала, гораздо более скрупулезно относится к технической работе, чем люди, которые провели в танцах на льду много лет.

Считаю гораздо более первостепенной задачей создать некое произведение и исполнить его так, чтобы зрители и судьи почувствовали себя причастными к тому, что видят на льду. Чтобы программы захватили их, заставили сопереживать. Техническая база вполне позволяет нам это сделать: на турнире в Токио базовая сложность ритм-танца Мурамото — Такахаси была всего на 0,01 ниже, чем у Виктории Синициной — Никиты Кацалапова, в произвольном мои ребята опередили Никиту с Викой на 0,25. А ведь российский дуэт — чемпионы мира», — приводит слова Зуевой RT.