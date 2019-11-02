Татьяна Тарасова?: «Запрет на четверные прыжки в короткой программе фигуристок тормозит прогресс»

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова высказала мнение, что запрет на исполнение прыжков в четыре оборота в короткой программе в женских соревнованиях замедляет прогресс фигурного катания.

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены к исполнению только в произвольной программе. При этом девушкам разрешается выполнять в короткой программе другой прыжок повышенной сложности — тройной аксель.

— Четверные прыжки в короткой программе запрещены, причем непонятно почему, — цитирует ТАСС Тарасову. — Это невыгодно для развития фигурного катания. Наши девочки из группы Этери Тутберидзе опережают время, и почему им надо стоять на месте? Чтобы их в короткой программе укусили?

На текущий момент две российские фигуристки исполняют на соревнованиях прыжки в четыре оборота — Александра Трусова и Анна Щербакова.