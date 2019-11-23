Татьяна Тарасова: «Загитова знает, что в тяжелой ситуации может так собраться и откатать»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова оценила произвольную программу в исполнении Алины Загитовой на этапе «Гран-при» в Японии.

— Вот это она катала, вот это она прыгала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И программу всю показала. Вчера не получилось. Мало ли по какой причине. Посмотрите, нет ни одного сидящего человека в зале. Какая молодец.

Она для себя сделала очень много. Она знает, что в тяжелой ситуации может так собраться и откатать.

Очень хорошая программа. Большая умница. Ждем от нее чистых, классных прокатов.