Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Татьяна Тарасова: «Загитова знает, что в тяжелой ситуации может так собраться и откатать»

12:12
Теги:

Известный российский тренер Татьяна Тарасова оценила произвольную программу в исполнении Алины Загитовой на этапе «Гран-при» в Японии.

Вот это она катала, вот это она прыгала, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — И программу всю показала. Вчера не получилось. Мало ли по какой причине. Посмотрите, нет ни одного сидящего человека в зале. Какая молодец.

Она для себя сделала очень много. Она знает, что в тяжелой ситуации может так собраться и откатать.

Очень хорошая программа. Большая умница. Ждем от нее чистых, классных прокатов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир