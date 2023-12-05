Тарасова — о желании Загитовой стать тренером: «Желаю, чтобы получилось все то, чего хотят наши великие спортсмены»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой попробовать себя в роли тренера.

«Прекрасно, что она хочет быть тренером. Дай Бог, чтобы у нее получилось. Мы очень за нее переживаем. Желаю, чтобы получилось все то, чего хотят наши великие спортсмены, чьим мастерством мы всей страной, а то и всем миром, восхищались», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Загитова заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. В конце 2019 года спортсменка приостановила карьеру и не участвует в официальных турнирах.