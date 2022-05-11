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Сегодня, 13:54

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет Этери Тутберидзе приближаться ко льду в США

Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала слова директора американского катка в Норвуде о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду.

«У них есть свои правила, которые мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Я считаю, это неправильно, но я не знаю правил», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой.

Диана Дэвис — серебряный призер чемпионата России (2022), бронзовый призер чемпионата России среди юниоров (2020) и победитель финала кубка России среди юниоров (2021).

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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