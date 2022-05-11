Тутберидзе запретили приближаться ко льду в США

Тутберидзе в США запретили приближаться к катку и выходить на лед

Российскому тренеру Этери Тутберидзе не разрешили приближаться ко льду в США, заявила Ребекка Стамп, директор американского катка в Норвуде.

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может приехать в наш клуб на следующей неделе. Ее дочь, Диана Дэвис, будет работать над новой программой с приглашенным хореографом Бенуа Ришо. Этери может прийти, чтобы понаблюдать за дочерью. Но, как и любой родитель, она обязана будет соблюдать наши правила. Ей не будет разрешено находиться на льду или стоять у бортика», — приводит слова из письма Стамп портал Reddit.com.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).