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Сегодня, 13:52

Тутберидзе запретили приближаться ко льду в США

Тутберидзе в США запретили приближаться к катку и выходить на лед
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российскому тренеру Этери Тутберидзе не разрешили приближаться ко льду в США, заявила Ребекка Стамп, директор американского катка в Норвуде.

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может приехать в наш клуб на следующей неделе. Ее дочь, Диана Дэвис, будет работать над новой программой с приглашенным хореографом Бенуа Ришо. Этери может прийти, чтобы понаблюдать за дочерью. Но, как и любой родитель, она обязана будет соблюдать наши правила. Ей не будет разрешено находиться на льду или стоять у бортика», — приводит слова из письма Стамп портал Reddit.com.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).

Источник: https://www.reddit.com/r/FigureSkating/comments/ukybfx/at_least_we_can_rest_easy_knowing_that_eteris/
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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