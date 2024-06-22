Тарасова ответила Родниной: «В Госдуме есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Ирина Роднина считает непрофессиональным подход Этери Тутберидзе.

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна. Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Роднина сравнила тренерскую работу Плющенко и Тутберидзе.