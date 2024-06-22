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Сегодня, 13:00

Тарасова ответила Родниной: «В Госдуме есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Тутберидзе»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Ирина Роднина считает непрофессиональным подход Этери Тутберидзе.

«Нельзя сказать, что она недалекий человек. Но ее очень много лет нет в фигурном катании. Она работает в Госдуме, и думаю, что там есть вопросы, которые она знает лучше, чем то, чем занимается Этери Георгиевна. Естественно, мне нравится работа Тутберидзе, потому что она открывает новые таланты и представляет их на весь мир», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Роднина сравнила тренерскую работу Плющенко и Тутберидзе.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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