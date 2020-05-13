Татьяна Тарасова: «Медведева, наверное, уже давно могла бы подать прошение о смене спортивного гражданства»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что готова понять любую российскую фигуристку, которая захочет сменить спортивное гражданство.

— Вы поймете Щербакову, Трусову, Загитову, Медведеву, если они перед олимпийскими играми решат поменять спортивное гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх?

— Это непростой вопрос, — цитирует РБК Тарасову. — Не думаю, что кто-то из лидеров уйдет, если только пятые-шестые номера сборной.

— Вы поймете Медведеву, если она решит выступить за Канаду на Олимпиаде?

— Пойму любую из них. Медведева, наверное, уже давно могла бы подать прошение о смене спортивного гражданства.

— Они же все равно от этого меньше русскими не становятся, верно?

— Нет, конечно. Очень много танцовщиков, голосов, которые поют в Метрополитан, они остаются русскими, и только они продвигают наше искусство, включая Светлану Захарову, которая имеет большой контракт с Ла Скала. Та же Диана Вишнева, которая протанцевала 16 лет на сцене в Нью-Йорке. Все они русские.