Татьяна Тарасова: «Давно не общалась с Родниной. Даже не знаю, из-за чего она на меня сердится»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с бывшей подопечной, фигуристкой Ириной Родниной, которая дважды становилась олимпийским чемпионом под руководством Тарасовой.

— У вас до сих пор сложные отношения с Ириной Родниной?

— А почему у нас? Почему вы это знаете, — приводит РБК слова Тарасовой.

— В интервью она заявила, что у вас вздорный характер: «Она может быстро загореться, но при этом так же быстро отходит. Я совсем другой человек: если закрылась, то навсегда. Я бы не назвала то, что между нами было, ссорами. Потом мы это поняли. Я просто просила отпустить ее работать со мной Лену Черкасскую. Татьяна Анатольевна была против».

— Слышала, да. Это бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна, как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак 4-й степени, она не могла даже воду пить, а Роднина ее отправила на соревнования в Австралию.

Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она говорит: «У меня нет страховки». Я говорю: «Это неважно. Ты работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому иди и делай». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большое месяц на то, чтобы я улетела в Москву».

— Вы не хотели, чтобы она работала, из-за болезни?

— Нет. Наша работа закончилась, когда перестала кататься Роднина. Я работала с другим хореографом. Никогда в жизни Лену не обзывала! У нас отношения с Леной до Иры строились. Я знала Лену с первых шагов, как она танцевала, потому что очень интересовалась Большим театром, знала весь ее репертуар. А потом уже Ира попросила ее работать вместе. Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне все равно.

— Вы следите за тем, как Роднина работает в Госдуме?

— Да что она там работает? Еще я буду за ней следить, зачем она мне нужна. Какие-то скандалы, которые пишут. Она вообще вздорная Ира. Я так много и тяжело, и радостно с ней работала, что мне общения с ней хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я совершенно свободна, это не моя подруга, не тот человек, с которым я могу разделить свою радость или горе.

Ее маму Юлию Яковлевну, которая жала ей соки руками с давлением 300, провожала на тот свет моя мама, а не Роднина. Ира из Америки не приехала. Есть какие-то вещи, которые остаются у тебя, потому что человек не меняется. Поэтому и всегда стеснялась, что она еврейка, и никогда об этом не говорила.