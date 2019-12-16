Татьяна Навка: «Даже мыслей не было пригласить кого-то кроме Загитовой»

Татьяна Навка рассказала в эфире Первого канала о ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором Алина Загитова предстанет в роли спящей красавицы.

— Кто еще мог претендовать на такое счастье? Только Татьяна Навка! У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом ледовом шоу. В этой сказке девочка в 16 лет засыпает вечным сном. Даже мыслей не было пригласить кого-то кроме Загитовой. Приятно, что вся Загитова тим и Тутберидзе тим дали согласие.