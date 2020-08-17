Татьяна Мишина рассказала о новых программах Коляды

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о новых программах Михаила Коляды на новый сезон. Фигурист с нового сезона тренируется в группе Алексея Мишина.

— Миша хорошо тренируется, хорошо вписался в группу, демонстрирует работоспособность, занимается с интересом, — приводит «Спорт день за днем» слова Мишиной. — Короткая программа уже поставлена, ее делала Татьяна Николаевна Прокофьева. Произвольную программу обещал сделать Илья Авербух. Но так как он сильно занят на «Ледниковом периоде», то, пока не получается. Но мы с Ильей уже работали, он не из тех, кто обещает и не делает. На этой неделе он должен приехать в Петербург.