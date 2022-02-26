ТАСС: участие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье пока под вопрос не ставилось

Участие сборной России по фигурному катанию в чемпионате мира 2022 года в Монпелье под вопрос не ставилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», — заявил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта 2022 года в Монпелье.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и Международный союз биатлонистов сообщили, что на соревнованиях под эгидой организаций не будут звучать гимны России и Белоруссии, а также использоваться флаги стран. На этапах Кубка мира по биатлону россияне и белорусы будут выступать как нейтральные атлеты.