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Сегодня, 18:39

ТАСС: участие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье пока под вопрос не ставилось

Анна Горшкова
Корреспондент

Участие сборной России по фигурному катанию в чемпионате мира 2022 года в Монпелье под вопрос не ставилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе конькобежцев (ISU).

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», — заявил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет с 21 по 27 марта 2022 года в Монпелье.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и Международный союз биатлонистов сообщили, что на соревнованиях под эгидой организаций не будут звучать гимны России и Белоруссии, а также использоваться флаги стран. На этапах Кубка мира по биатлону россияне и белорусы будут выступать как нейтральные атлеты.

Источник: https://tass.ru/sport/13876881
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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