Тарасова о смерти Протопопова: «Ушел к своей Миле. Вечная память»

Тренер Татьяна Тарасова отреагировала на смерть фигуриста Олега Протопопова. Фигурист скончался в Швейцарии в пятницу, 3 ноября, на 92-м году жизни.

«Ушел из жизни Олег Протопопов. Ушел к своей Миле. Вечная память!» — написала Тарасова в соцсети.

Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

В 2022 году Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России.