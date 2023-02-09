Тарасова сообщила, что не будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не планирует комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Нет, я не буду комментировать. Буду смотреть турнир дома, не полечу», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее Тарасова комментировала Кубок Первого канала-2023, который прошел с 21 по 22 января в Москве.

Первенство России среди юниоров стартует 15 февраля и завершится 17 февраля. Турнир будет проходить в Перми.