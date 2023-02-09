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Сегодня, 16:14

Тарасова сообщила, что не будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не планирует комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Нет, я не буду комментировать. Буду смотреть турнир дома, не полечу», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Ранее Тарасова комментировала Кубок Первого канала-2023, который прошел с 21 по 22 января в Москве.

Первенство России среди юниоров стартует 15 февраля и завершится 17 февраля. Турнир будет проходить в Перми.

Источник: https://tass.ru/sport/17006925
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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