Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:17

Свищев — о словах Тарасовой: «Если спортсмены уезжают с тренерами, с хореографами, с секретиками — это плохо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство.

«Я понимаю, что спорт для всех спортсменов это возможность реализоваться. Ребята находятся сейчас в самой уязвимой ситуации. Государство много сейчас делает для них, но традиционные международные старты все равно невозможно заменить. Татьяна Анатольевна Тарасова — авторитетный человек в мире спорта. Она много сделала для советского и российского фигурного катания. Но все-таки на чемпионате Европы сейчас 24 представителей российского фигурной школы, которые сменили спортивное гражданство. Трагедии я в этом не вижу. Другой вопрос, как уходят ребята. Здесь очень важна позиция Федерации фигурного катания и Министерства спорта. Если спортсмены меняют гражданство и уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, с секретиками — это плохо. Мы таким образом можем подтянуть мировую школу фигурного катания до уровня России. Это не совсем правильно, но ситуация сложнейшая. Надеюсь, ФФККР понимает, что делает», — сказал Свищев «СЭ».

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 76,33 балла по итогам своего выступления. С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.

Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Татьяна Тарасова
2
Читайте также
Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова считает, что российские фигуристы правильно меняют гражданство

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости