Свищев — о словах Тарасовой: «Если спортсмены уезжают с тренерами, с хореографами, с секретиками — это плохо»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство.

«Я понимаю, что спорт для всех спортсменов это возможность реализоваться. Ребята находятся сейчас в самой уязвимой ситуации. Государство много сейчас делает для них, но традиционные международные старты все равно невозможно заменить. Татьяна Анатольевна Тарасова — авторитетный человек в мире спорта. Она много сделала для советского и российского фигурного катания. Но все-таки на чемпионате Европы сейчас 24 представителей российского фигурной школы, которые сменили спортивное гражданство. Трагедии я в этом не вижу. Другой вопрос, как уходят ребята. Здесь очень важна позиция Федерации фигурного катания и Министерства спорта. Если спортсмены меняют гражданство и уезжают с тренерами, с хореографами, с технологиями, с секретиками — это плохо. Мы таким образом можем подтянуть мировую школу фигурного катания до уровня России. Это не совсем правильно, но ситуация сложнейшая. Надеюсь, ФФККР понимает, что делает», — сказал Свищев «СЭ».

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили 76,33 балла по итогам своего выступления. С произвольными танцами на первенстве Европы в Каунасе (Литва) дуэты выступят в субботу, 13 января.