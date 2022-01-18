Тарасова резко отреагировала на высказывание блогера Ильи Мэддисона о фигурном катании: «Очередной придурок»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление блогера Ильи Maddyson Давыдова о фигурном катании в России.

«Мало ли, кто какой бред несет. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это все. Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание, вот и все», — сказала Тарасова «СЭ».

По словам блогера, в России есть культ вида спорта, в котором очень много лицемерия.

«У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше сраки и в стрингах. У тянок платья выше ##### [зоны бикини]. Пусть они и надеты на чулки, но кажется, что они в стрингах. Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт», — заявил Мэддисон во время личной трансляции.