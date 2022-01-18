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Сегодня, 13:13

Мэддисон: «У нас мужики-подпивасы смотрят фигурное катание, а бабы выглядят, как будто они в мини-юбках и в стрингах»

Роман Шишов
Корреспондент

Стример и блогер Илья Maddyson Давыдов высказал свое мнение о российском фигурном катании. По его словам, в России есть культ вида спорта, в котором очень много лицемерия.

«У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше сраки и в стрингах, — заявил Мэддисон во время личной трансляции. - Разве это не так?

У тянок платья выше ##### [зоны бикини]. Пусть они и надеты на чулки, но кажется, что они в стрингах. Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт.

И сидят какие-то мужики-подпивасы, и смотрят это фигурное катание: «Дааа, тройной лутц». Это омерзительно. Это такое лицемерие".

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