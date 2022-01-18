«Вау, вот это шарики». Медведева выложила фото в шикарном платье с грубоким вырезом

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram выложила новый фото-сет. На снимках она предстала в белом платье и жемчужинами на лице.

Поклонники остались в восторге от фотографий и оставили множество комментариев.

«Вау, вот это шарики», — написал один из подписчиков.

Другие комментарии

equestri_annie: «Боже мой, Евгения Армановна, нельзя так, чуть до инфаркта не дошло от такой красоты».

arina.starovoit: «Боже, Женя, ты такая красивая».

lika__lika___mur: «Странный образ».

0lga6709: «Разве можно сравнивать Женечку с этими токершами, они в подметки не годятся, хотя возраст один, но воспитание другое».

Напомним, что 22-летняя Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.

В последнее время она была участником шоу Ледниковый период и выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным.