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Допинг

Сегодня, 14:52

Коляда, Степанова и Букин чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2021 году

Иван Шитик
Корреспондент

Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2021 году, информирует ТАСС.

Серебряные призеры январского чемпионата Европы в танцах на льду Степанова и Букин, а также отказавшийся от участия в турнире из-за травмы Коляда были проверены на допинг РУСАДА по пять раз в 2021 году. Все эти спортсмены входят в число кандидатов на участие в Олимпиаде в Пекине. Букин в январе 2018 года без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в Пхенчхане.

Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 47 российских фигуристов.

Источник: https://tass.ru/sport/13453115
Александра Степанова/ Иван Букин
Михаил Коляда
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