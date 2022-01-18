Коляда, Степанова и Букин чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2021 году

Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2021 году, информирует ТАСС.

Серебряные призеры январского чемпионата Европы в танцах на льду Степанова и Букин, а также отказавшийся от участия в турнире из-за травмы Коляда были проверены на допинг РУСАДА по пять раз в 2021 году. Все эти спортсмены входят в число кандидатов на участие в Олимпиаде в Пекине. Букин в январе 2018 года без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в Пхенчхане.

Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 47 российских фигуристов.