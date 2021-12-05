Тарасова рассказала о своих проблемах со здоровьем в «Секрете на миллион»

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о состоянии своего здоровья.

— А что за операция у вас была в 2013-м?

— Ой, да каких операций только не было. Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить.

— После 40 лет мы все начинаем немножечко сдавать...

— Лер, ну тебе еще только 25, поэтому тебе...

— Дайте я вас расцелую за это! Спасибо большое. Вас это раздражает или принимаете как данность? Что здесь надо витаминку, здесь травку.

— Ниче я не принимаю. Витамины не люблю, от них может аллергия начаться. И начиналась не раз, поэтому я не экспериментирую.

— Так, а таблетки?

— Ну таблетки пью всякие, вот голова болит, будем пить. Все, что профессура выписывает, будем пить.

— Чек-апы проходите?

— А как же? Обязательно.

За кадром было сказано, что Тарасова только недавно призналась — в последние годы ее мучила невыносимая боль. Из-за проблем с позвоночником она была вынуждена передвигаться только в инвалидной коляске. В 2013-м она перенесла сложную операцию на позвоночнике и после долгой реабилитации смогла встать и сделать несколько шагов. Но год назад боль вернулась с утроенной силой.