Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась мнением о выступлении тиктокера Дани Милохина в шоу «Ледниковый период».

— Говорят, что ваш фаворит — это Даня Милохин.

— Да!

— Вы сразу разглядели в нем талант?

— Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Пойти в спорт, а не в шоу-бизнес? Я думаю, что ему трудно было определиться. Он же парень из детского дома. Хорошо, что он куда-то пошел.

Также Тарасова высказалась о поддержке Милохина во время прокатов.

— Все немножко напрягаются перед тем, как делают подъемы. А он вообще человек, который их никогда не делал. Женя тоже никогда не делала И так случилось, что на первом нашем шоу он уронил ее. Они упали... Если что-то сделали не так, то я считаю, что это вместе. Сказала ему: еще раз уронишь, то убью тебя! Это как бы в шутку. Мне кажется, что он хороший парень и быстро учится.