Тарасова — о словах Хендрикс: «Она должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских фигуристках.

Ранее Хендрикс отметила, что «завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно «чистым».

«Пусть катается лучше и разнообразнее, тогда, может, у нее все будет лучше. Луна Хендрикс должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет. Если российские спортсмены будут участвовать, то у нее нет никаких шансов», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летнюю Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок отстранения действует с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки с этой даты аннулированы, из-за этого сборная России лишилась золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. После пересмотра результатов российская команда опустилась на третье место.

Лучшим достижением Луны Хендрикс на международных турнирах является победа на чемпионате Европы в сезоне-2023/24. Также она становилась серебряным призером чемпионата мира и занимала второе место в финале «Гран-при».

(Сергей Жуков)