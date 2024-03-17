Бельгийская фигуристка Хендрикс о Валиевой: «Я бы взяла больше медалей, будь фигурное катание чистым»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала о своем мнении по поводу дела россиянки Камилы Валиевой.

«Я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Например, дело о допинге Валиевой. У трех россиянок, попадавших на пьедестал почета, был один и тот же тренер, и одну из них на нем поймали. Я думала, что этих девочек так натренировали, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Я не говорю, что среди них нет чистых. Есть и чистые русские, которые лучше меня», — приводит RT со ссылкой на Humo слова Хендрикс.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил из-за положительной допинг-пробы, сданной в декабре 2021 года.

17-летнюю Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок отстранения действует с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки с этой даты аннулированы, из-за этого сборная России лишилась золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. После пересмотра результатов российская команда опустилась на третье место.

Лучшим достижением Луны Хендрикс на международных турнирах является победа на чемпионате Европы в сезоне-2023/24. Также она становилась серебряным призером чемпионата мира и занимала второе место в финале «Гран-при».