Календарь шоу Авербуха: расписание выступлений — даты и города
Стал известен календарь весенних шоу Ильи Авербуха, которые пройдут в рамках большого юбилейного тура «20 лет успеха» с участием звезд фигурного катания. Состав участников может меняться в зависимости от города.
Среди спортсменов, которые выступят в рамках тура: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин (вместе с Оксаной Домниной), Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и другие. Также ожидается участие Романа Костомарова, но неизвестно, с новыми номерами или короткими выходами с супругой Оксаной Домниной.
Календарь шоу Ильи Авербуха
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16 марта — Хабаровск
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17 марта — Владивосток
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22 марта — Чебоксары
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23 марта — Саранск
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24 марта — Саров
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26 марта — Санкт-Петербург
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30 марта — Минск
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19 апреля — Тула
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20 апреля — Калуга
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21 апреля — Смоленск
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