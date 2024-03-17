Стал известен календарь весенних шоу Ильи Авербуха, которые пройдут в рамках большого юбилейного тура «20 лет успеха» с участием звезд фигурного катания. Состав участников может меняться в зависимости от города.

Среди спортсменов, которые выступят в рамках тура: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин (вместе с Оксаной Домниной), Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и другие. Также ожидается участие Романа Костомарова, но неизвестно, с новыми номерами или короткими выходами с супругой Оксаной Домниной.

Календарь шоу Ильи Авербуха

16 марта — Хабаровск

17 марта — Владивосток

22 марта — Чебоксары

23 марта — Саранск

24 марта — Саров

26 марта — Санкт-Петербург

30 марта — Минск

19 апреля — Тула

20 апреля — Калуга

21 апреля — Смоленск

Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу