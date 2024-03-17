Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

17 марта, 19:00

Календарь шоу Авербуха: расписание выступлений — даты и города

Весной 2024 года пройдет юбилейный тур шоу Ильи Авербуха
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стал известен календарь весенних шоу Ильи Авербуха, которые пройдут в рамках большого юбилейного тура «20 лет успеха» с участием звезд фигурного катания. Состав участников может меняться в зависимости от города.

Среди спортсменов, которые выступят в рамках тура: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин (вместе с Оксаной Домниной), Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин и другие. Также ожидается участие Романа Костомарова, но неизвестно, с новыми номерами или короткими выходами с супругой Оксаной Домниной.

Календарь шоу Ильи Авербуха

  • 16 марта — Хабаровск

  • 17 марта — Владивосток

  • 22 марта — Чебоксары

  • 23 марта — Саранск

  • 24 марта — Саров

  • 26 марта — Санкт-Петербург

  • 30 марта — Минск

  • 19 апреля — Тула

  • 20 апреля — Калуга

  • 21 апреля — Смоленск

Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгения Медведева
Илья Авербух
2
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о словах Хендрикс: «Она должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет»

Календарь шоу Тутберидзе: расписание выступлений — даты и города
Новости
RSS RSS
Все новости