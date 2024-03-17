Бестемьянова предложила подать на Хендрикс в суд за слова о допинге российских фигуристок

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова бельгийской фигуристки Луны Хендрикс о российских фигуристках.

Ранее Хендрикс отметила, что «завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно «чистым».

«Есть презумпция невиновности. И если допинга не выявлено у Щербаковой и Трусовой, то можно судить Хендрикс за то, что она такое говорит про чистых спортсменок. Это нонсенс, просто неприлично. На нее надо в суд подавать! Так что пускай соревнуется, пускай улучшается и будет выигрывать. В себе надо искать, а не в других — это принцип больших спортсменов», — сказала Бестемьянова «СЭ».

17-летнюю Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок отстранения действует с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки с этой даты аннулированы, из-за этого сборная России лишилась золота в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. После пересмотра результатов российская команда опустилась на третье место.

Лучшим достижением Луны Хендрикс на международных турнирах является победа на чемпионате Европы в сезоне-2023/24. Также она становилась серебряным призером чемпионата мира и занимала второе место в финале «Гран-при».

(Зарина Халимхонова)