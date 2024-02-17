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17 февраля, 18:01

Горбачева оценила свой прокат в короткой программе Спартакиады

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала выступление в короткой программе в женском одиночном катании на Всероссийской спартакиаде 2024.

Спортсменка набрала 74,11 балла и заняла промежуточное четвертое место. По итогам первого соревновательного дня лидирует Аделия Петросян (86,29).

«Все прошло довольно хорошо. Конечно, не самый лучший прокат, еле спасла вращение. Соскочила нога на входе, из-за этого остался осадок. В целом элементы были сделаны неплохо. Поэтому, скорее, отношусь положительно, чем отрицательно. С самого первого дня, как я прилетела в Магнитогорск, мне стало так спокойно. Очень спокойная и уютная атмосфера. Мне нравится и сам город, и арена. Я буду думать про свой завтрашний прокат, чтобы сделать все чисто. А там как будет, так будет. Главное выполнить свою работу, остальное оценят судьи», — сказала Горбачева.

С произвольными программами фигуристки выступят в воскресенье, 18 февраля.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Алина Горбачева
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