Горшков переизбран на должность президента ФФКР. Он был единственным кандидатом

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков переизбран на новый срок. Его контракт рассчитан на 4 года, сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Также известно, что пост генерального директора ФФКР снова занял Александр Коган.

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.