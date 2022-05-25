Горшков переизбран на должность президента ФФКР. Он был единственным кандидатом
Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков переизбран на новый срок. Его контракт рассчитан на 4 года, сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.
Также известно, что пост генерального директора ФФКР снова занял Александр Коган.
75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.
Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.
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