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Сегодня, 15:24

Горшков переизбран на должность президента ФФКР. Он был единственным кандидатом

Виктория Кравченко
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Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков переизбран на новый срок. Его контракт рассчитан на 4 года, сообщила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Также известно, что пост генерального директора ФФКР снова занял Александр Коган.

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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