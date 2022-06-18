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Сегодня, 17:25

Тарасова поделился мнением по поводу тренерского тандема Плющенко и Кулика

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Илья Кулик и Евгений Плющенко могли бы составить хороший тандем.

«Да, считаю, что это может быть плодотворным. Илюша очень многознающий и интересующийся фигурным катанием человек. Вдвоем они могут многое сделать. Я им желаю удачи», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Плющенко рассказал, что 45-летний Илья Кулик стал тренером-консультантом в его академии «Ангелы Плющенко».

Источник: https://tass.ru/sport/14964675
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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