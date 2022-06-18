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Сегодня, 17:04

Щербакова побывала за кулисами Большого театра

Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Из личного архива
Щербакова побывала за кулисами Большого театра.
Фото Из личного архива
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Российская фигуристка Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра.

«Я сегодня вот такая нарядная. Иду в Большой театр, меня пригласили на экскурсию по закулисью, а также я смогу посмотреть балет «Зимняя сказка», — написала Щербакова в соцсетях.

Щербакова побывала за кулисами Большого театра. Фото Из личного архива
Щербакова побывала за кулисами Большого театра.
Из личного архива

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также 18-летняя спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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