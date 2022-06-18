Щербакова побывала за кулисами Большого театра

Российская фигуристка Анна Щербакова побывала за кулисами Большого театра.

«Я сегодня вот такая нарядная. Иду в Большой театр, меня пригласили на экскурсию по закулисью, а также я смогу посмотреть балет «Зимняя сказка», — написала Щербакова в соцсетях.

Щербакова побывала за кулисами Большого театра. Из личного архива

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также 18-летняя спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.