Морис Квителашвили защитил магистерскую диссертацию

Грузинский фигурист Морис Квителашвили рассказал, что защитил магистерскую диссертацию.

«Вот и пройден еще один важный этап в моей жизни. 17 июня 2022 года защитил магистерскую диссертацию в направленности «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов».

На протяжении многолетнего обучения получил степень высшего профессионального образования — «Магистр». Хочу выразить огромную благодарность руководству и всему преподавательскому коллективу за приобретенные знания.

Особая благодарность моим научным руководителям бакалавриата и магистратуры Дарье Дмитриевне Барановой и Ивану Владимировичу Мартыненко за профессионализм и бесценное содействие в процессе подготовки и корректировки тематического материала. Спасибо всем!» - написал Квителашвилии в соцсетях.

В прошедшем сезоне подопечный Этери Тутберидзе выиграл этап «Гран-при» в России. На Олимпиаде в Пекине он занял шестое место, а на чемпионате мира в Монпелье стал четвертым.