Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой от Плющенко

Олимпийская чемпионка Татьяна Тарасова заявила, что не имеет мнения по поводу ухода фигуристки Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.

— У меня нет мнения. Не хочу по этому поводу высказываться.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.

(Данил Алешин)