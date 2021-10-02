Тарасова осталась недовольна выступлением актрисы Муцениеце на «Ледниковом периоде»: «Ты за собой следи и будет больше толку»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко раскритиковала выступление актрисы Агата Муцениеце в первом выпуске нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период». Она выступает в паре с серебряным призером олимпийских игр в Корее Александром Энбертом.

«Никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать. Не должны они болтаться. Все катание я смотрела на твои шнурки и думала: «Они сейчас развяжутся. И вы упадете. Оба». — У тебя очень надежный партнер. Ты за собой следи и будет больше толку», — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».