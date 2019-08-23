Тарасова объяснила, почему у Сотниковой и Липницкой не получилось долгой карьеры

Известный трене Татьяна Тарасова в интервью «РИА Новости» объяснила, почему у одних из главных героинь Сочи-2014 Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой не получилось долгой карьеры после тех Игр.

— На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать, — сказала Тарасова. — Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена Буянова готовила эту спортсменку не на одно четырехлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие.

То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Юлии Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил.

Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием.

Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире, двукратная вице-чемпионка Европы и четырехкратная победительница чемпионата страны. В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира. Объявила о завершении карьеры в начале сентября 2017 года.