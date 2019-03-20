Тарасова - о Самодуровой: "У нее не самый сложный контент, поэтому ей нельзя ошибаться. Но она настоящий борец"

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой. По ее словам, у фигуристки нет права на ошибку, так как у нее не самый сложный контент.

– Молодец. Ей было совсем нелегко кататься на этих соревнованиях, я видела это на разминке,– сказала Тарасова в эфире первого канала. – Ноги были не те. Она просто умница. У нее не самый сложный контент, это особенно видно здесь, на чемпионате мира. Все прыгают лутц+тулуп, а она флип+тулуп. Она исполняет чисто. У нее все идеально, потому что ей нельзя ошибаться. Это борец, она настоящий борец.

Самодурова набрала за свой прокат 70,42 балла и занимает промежуточное четвертое место.

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